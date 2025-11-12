|
Bajaj Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bajaj Finance hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,85 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bajaj Finance ein EPS von 6,47 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 201,81 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 18,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,95 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,93 INR sowie einen Umsatz von 123,73 Milliarden INR belaufen.
