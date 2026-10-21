Bajaj Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Finance hat am 19.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bajaj Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 10,07 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,85 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 245,76 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 201,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 10,11 INR sowie einen Umsatz von 160,30 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at