Bajaj Finserv öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bajaj Finserv hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 17,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bajaj Finserv 448,00 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 380,24 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 17,22 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 430,58 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at