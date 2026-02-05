Bajaj Finserv veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bajaj Finserv hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 14,00 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 14,00 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 389,37 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 330,48 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,42 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 346,71 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at