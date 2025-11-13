|
13.11.2025 06:31:28
Bajaj Finserv: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bajaj Finserv lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 14,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Finserv 13,10 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Bajaj Finserv im vergangenen Quartal 380,24 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bajaj Finserv 320,54 Milliarden INR umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,10 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 374,03 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.