Bajaj Finserv: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bajaj Finserv lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 14,10 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Finserv 13,10 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Bajaj Finserv im vergangenen Quartal 380,24 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bajaj Finserv 320,54 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 14,10 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 374,03 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at