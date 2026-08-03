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03.08.2026 06:31:29
Bajaj Finserv: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Bajaj Finserv hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 19,60 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 17,50 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 399,85 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 341,75 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 19,60 INR sowie einen Umsatz von 405,68 Milliarden INR belaufen.
Redaktion finanzen.at
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