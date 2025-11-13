Bajaj gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bajaj hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 140,10 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 129,10 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 4,10 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 39,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at