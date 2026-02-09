Bajaj Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bajaj Global lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 23,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Global 43,47 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Bajaj Global mit einem Umsatz von insgesamt 1,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 11,45 Prozent verringert.

