Bajaj Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bajaj Global ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bajaj Global die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 143,95 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 19,51 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,6 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,0 Millionen INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 217,380 INR beziffert. Im Vorjahr waren 246,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 50,41 Prozent auf 7,25 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,82 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at