Bajaj Global stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bajaj Global hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 15,86 INR gegenüber -53,390 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,0 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 53,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at