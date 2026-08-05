Bajaj Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Global hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 55,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,72 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,25 Prozent zurück. Hier wurden 1,2 Millionen INR gegenüber 1,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at