Bajaj Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bajaj Healthcare äußerte sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,96 INR, nach 3,65 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,61 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Healthcare 1,23 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at