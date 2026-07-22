Bajaj Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bajaj Healthcare hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,66 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at