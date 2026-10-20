Bajaj Healthcare stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bajaj Healthcare hat am 17.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,19 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,63 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,92 Prozent auf 1,76 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at