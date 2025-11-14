Bajaj Hindusthan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bajaj Hindusthan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Bajaj Hindusthan vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,83 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,610 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bajaj Hindusthan in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,57 Milliarden INR im Vergleich zu 11,60 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at