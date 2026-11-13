Bajaj Hindusthan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bajaj Hindusthan hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 INR gegenüber -0,830 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,31 Prozent zurück. Hier wurden 9,68 Milliarden INR gegenüber 11,57 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at