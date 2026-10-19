|
19.10.2026 06:31:29
Bajaj Housing Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bajaj Housing Finance hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,91 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bajaj Housing Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 INR in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bajaj Housing Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,51 Milliarden INR im Vergleich zu 27,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.