Bajaj Housing Finance legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bajaj Housing Finance hat am 16.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,91 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bajaj Housing Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bajaj Housing Finance in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,51 Milliarden INR im Vergleich zu 27,55 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at