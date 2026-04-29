Bajaj Housing Finance legte Quartalsergebnis vor

Bajaj Housing Finance hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,80 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,700 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 29,03 Milliarden INR gegenüber 25,08 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,800 INR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 11,40 Milliarden INR geschätzt worden war.

In Sachen EPS wurden 3,07 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Housing Finance 2,67 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bajaj Housing Finance mit einem Umsatz von insgesamt 111,50 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 95,54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,71 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 3,09 INR sowie einen Umsatz von 44,06 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at