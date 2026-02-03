Bajaj Housing Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Housing Finance hat sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,660 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Bajaj Housing Finance im vergangenen Quartal 28,86 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bajaj Housing Finance 24,49 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at