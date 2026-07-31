Bajaj Housing Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Housing Finance lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bajaj Housing Finance ein EPS von 0,700 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,63 Milliarden INR – ein Plus von 16,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bajaj Housing Finance 26,18 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,860 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 11,53 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at