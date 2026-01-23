Bajaj Mobility-Aktie fester: Mutterunternehmen KTM gibt Standort in Munderfing auf

Im Zuge eines Sparprogramms kündigt KTM den Mietvertrag für das "House of Brands" und verlagert Verwaltungsbereiche nach Mattighofen.

Der Motorradhersteller KTM verlässt das "House of Brands" in Munderfing, in dem die Verwaltung und das Management untergebracht sind. Der Mietvertrag mit der Welser MR Immoreal des früheren KTM-Chefs Stefan Pierer wurde gekündigt, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten am Freitag. Aus dem Unternehmen wurde dies bestätigt. Hintergrund ist ein Sparprogramm, das das KTM nach seiner Sanierung fährt.

Die Mitarbeiter, die bisher im "House of Brands" tätig waren, sollen in die Zentrale nach Mattighofen übersiedeln. Die Produktion von KTM in Munderfing bleibe davon aber unberührt, hieß es.

Im Wiener Handel schloss die Aktie der KTM-Tochter Bajaj Mobility -Aktie 1,18 Prozent höher bei 17,10 Euro.

