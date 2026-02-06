Bajaj Mobility-Aktie gibt ab: Sozialplan steht nach Kündigungen bei KTM

Rund drei Wochen nachdem der Motorradkonzern KTM angekündigt hat, rund 500 Beschäftigte zu kündigen, steht der Sozialplan.

Der Sozialplan für die vom neuerlichen Personalabbau beim Motorradhersteller KTM betroffenen Mitarbeitenden steht. Er beinhaltet neben den regulären Ansprüchen auch soziale Parameter - etwa das Alter, ob jemand Kinder hat, alleinerziehend ist, etc., berichtete Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich im Gespräch mit der APA. Auch ein Härtefallfonds wurde eingerichtet. Zudem soll die bestehende Stiftung für weitere 200 Personen geöffnet werden.

Vor rund drei Wochen hatte die KTM-Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) angekündigt, bis zu 500 Beschäftigte, vor allem aus dem Verwaltungsbereich und dem mittleren Management, zu kündigen. Die ersten Kündigungen sollen bereits übernächste Woche erfolgen. Am Donnerstag wurde den Beschäftigten der Sozialplan in einer Online-Betriebsversammlung präsentiert.

Härtefallfonds eingerichtet

"In einem anspruchsvollen gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist es uns gelungen, eine Lösung zu erarbeiten, die sowohl den Anforderungen einer nachhaltigen Fortführung des Unternehmens als auch den berechtigten sozialen Interessen der Mitarbeitenden gerecht wird", so Gerstmayer. Er spricht von einem tragfähigen Kompromiss. Darüber hinaus wurde von KTM auch ein Härtefallfonds eingerichtet, so Gerstmayer. Dieser kann einspringen, wenn jemand etwa einen Pflegefall zu betreuen habe oder Ähnliches.

"Wir hoffen, dass dieser Einschnitt jetzt einmal passiert und KTM dann wieder in ruhigeres Fahrwasser kommt, ohne dass weitere Maßnahmen nötig sind", zeigt sich der Gewerkschafter vorsichtig optimistisch. Sollte es aber anders kommen und heuer noch weiterer Personalabbau ins Haus stehen, werde der Sozialplan verlängert. Das sei bereits so vereinbart.

Insolvenzstiftung mit 200 weiteren Plätzen

Die bereits bestehende Insolvenzstiftung von AMS und Land Oberösterreich wird für weitere 200 Leute geöffnet. Sie soll den Betroffenen Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen. "Wir schaffen damit eine echte Perspektive für die Betroffenen, um rasch wieder Fuß zu fassen", ist Gerstmayer überzeugt.

Er lobte vor allem die konstruktiven Verhandlungen, an denen auch der Betriebsrat und der Vorstand beteiligt waren: "Wir haben gemeinsam mit allen relevanten Partnern in Oberösterreich konstruktiv an Lösungen für die Zukunft gearbeitet - mit einem klaren Fokus auf die Menschen und den Standort, nicht auf vergangene Fehlentscheidungen."

KTM-Chef bedankt sich bei Gewerkschaften

KTM-Vorstandsvorsitzender Gottfried Neumeister bedankte sich in einem schriftlichen Statement bei der GPA. "Gemeinsam mit dem AMS und den Behörden haben sie zudem maßgeblich dazu beigetragen, zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen wie einen Härtefallfonds und eine vom Land Oberösterreich finanzierte Insolvenzstiftung auf den Weg zu bringen."

KTM hat gerade erst eine Insolvenz überstanden, im Zuge derer es auch zu einem Eigentümerwechsel kam - Stefan Pierer zog sich zurück, der indische Partner Bajaj übernahm das Steuer. Als Grund für den weiteren Stellenabbau bei dem Motorradhersteller nannte Bajaj Mobility die "nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen" sowie die Fokussierung des Produktportfolios.

KTM soll 1,8 Mio. Euro aus EU-Globalisierungsfonds erhalten

420 vom Motorradhersteller KTM entlassene Arbeitnehmer sollen mit 1,8 Millionen Euro aus Brüssel beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt unterstützt werden: Die EU-Kommission hat am Freitag vorgeschlagen, insgesamt 3,7 Millionen Euro aus dem Europäischen Globalisierungsanpassungsfonds für Arbeitnehmer (EGF) zu mobilisieren, um 836 Menschen in Österreich und Belgien zu unterstützen. KTM hatte vor drei Wochen angekündigt, weitere 500 Beschäftigte zu kündigen.

Brüssel will Berufsberatung und -orientierung, Unterstützung bei der Jobsuche, Weiterbildungen und Ausbildungsbeihilfen finanzieren. Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich auf 3 Millionen Euro, 60 Prozent will die Kommission übernehmen und 40 Prozent (1,2 Millionen Euro) das österreichische Arbeitsamt. Die österreichischen Behörden begannen bereits im März 2025 mit der Unterstützung von Arbeitnehmern durch den Fonds; diese Kosten können rückwirkend bezahlt werden. EU-Parlament und Rat der Mitgliedsländer müssen den Vorschlag der Kommission noch absegnen. Dann können die Gelder fließen.

KTM und die Töchter KTM Components sowie KTM F&E hatten im November 2024 Insolvenz angemeldet, es folgte der Produktionsstopp bei KTM im Dezember und danach ein Sanierungsverfahren und die Übernahme durch den indischen Aktionär Bajaj. Die EU-Kommission hatte im November 2025 grünes Licht für die Kontrollübernahme gegeben. Für die nun erfolgte weitere Kündigungswelle wurden ein Sozialplan und ein Härtefonds eingerichtet.

Fonds kann bei mehr als 200 Entlassenen aktiviert werden

Ziel des EGF ist, niedrigqualifizierte und benachteiligte Arbeitssuchende bei der Bewältigung neuer Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu unterstützen. Der EGF kann aktiviert werden, wenn ein einzelnes Unternehmen (einschließlich seiner Zulieferer und nachgelagerten Produzenten) mehr als 200 Mitarbeiter entlässt. Der Fonds verfügt im Zeitraum 2021-2027 über ein Jahresbudget von 35 Millionen Euro. Er kann 60 bis 85 Prozent der Kosten von Projekten finanzieren, die darauf abzielen, entlassenen Arbeitnehmern zu helfen, eine neue Stelle zu finden oder ein eigenes Unternehmen zu gründen.

In Wien schloss die Bajaj-Aktie 3,49 Prozent im Minus bei 17,16 Euro.

APA