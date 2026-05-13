Bajaj Mobility Aktie
WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02
|Mitarbeiterabbau
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13.05.2026 17:54:00
Bajaj Mobility-Aktie höher: Verlust im 1. Quartal deutlich eingegrenzt
Das Unternehmen hat sich nach der KTM-Insolvenz spürbar erholt. Im ersten Jahresviertel wurden 40.332 Motorräder abgesetzt, das waren um 125,1 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Umsatz mit Motorrädern erhöhte sich um 151,6 Prozent auf 272,4 Mio. Euro. Der operative Verlust (EBIT) reduzierte sich von minus 91,6 Mio. Euro auf minus 26,1 Mio. Euro.
Mitarbeiterabbau geht auch 2026 weiter
Die Refinanzierungsmaßnahmen bei KTM wurden im Februar 2026 abgeschlossen. Das Unternehmen hat von einem Bankenkonsortium einen Kredit von 550 Mio. Euro erhalten, mit dem der Restrukturierungskredit der indischen Konzernmutter Bajaj Auto International Holdings zurückgezahlt werden konnte.
Die Restrukturierung ist damit aber noch nicht abgeschlossen, bei dem Unternehmen laufen auch 2026 Effizienzmaßnahmen. Im ersten Quartal wurde ein Personalabbau von 500 Personen eingeleitet, dieser soll bis zum 3. Quartal 2026 abgeschlossen sein, schreibt das Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2025 war der Personalstand bereits um gut 1.500 auf 3.782 Mitarbeiter geschrumpft. Auch die Lagerbestände sollen laut Quartalsbericht weiter optimiert werden. Durch die Restrukturierungsmaßnahmen soll im Gesamtjahr die Profitabilität weiter verbessert werden, schreibt Bajaj Mobility.
Im SIX-Handel schloss die Bajaj Mobility-Aktie 6,27 Prozent höher bei 17,64 Franken.
bel/ivn
APA
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