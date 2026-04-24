Bajaj Mobility-Aktie legt zu: Ravikumar und Oberhammer in Aufsichtsrat bestellt

In der ordentlichen Hauptversammlung der Bajaj Mobility AG, früher Pierer Mobility, am Freitag in Munderfing (Bezirk Braunau) wurden Srinivasan Ravikumar und Ewald Oberhammer in den Aufsichtsrat bestellt.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden für das Geschäftsjahr 2025 entlastet, wobei sich beim Beschluss über die Entlastung des früheren Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer mehr Stimmen enthielten als zustimmten.

Ravikumar ist seit November 2025 Aufsichtsratsvorsitzender der Bajaj Mobility AG und seit 2012 im Aufsichtsrat der KTM AG. Der konzessionierte Wirtschaftsprüfer und Steuerberater kommt aus dem indischen Mutterunternehmen und begann seine Karriere dort im Juni 1984. Rechtsanwalt Oberhammer schied voriges Jahr aus dem Kontrollgremium der früheren Pierer Mobility aus, als dieses von sechs auf vier Mitglieder verkleinert worden war. Nun zog er wieder ein, nachdem beschlossen wurde, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf zu erhöhen. Weitere Mitglieder sind Dinesh Thapar, Pradeep Shrivastava und Wulf Gordian Hauser.

Die Bajaj Mobility verlor 2025 zwar fast die Hälfte des Umsatzes, dank Sanierungsgewinnen wies das Unternehmen aber einen Gewinn nach Steuern von 590 Mio. Euro aus. Dabei wurde ein Sanierungsgewinn von 1,19 Mrd. Euro verbucht. Der Umsatz ging um 46 Prozent auf 1 Mrd. Euro zurück. Der operative Gewinn (EBIT) belief sich auf 748 Mio. Euro, nach 1,18 Mrd. Euro Verlust im Jahr davor. Ende 2025 hatte Bajaj Mobility 3.782 Mitarbeiter, um gut 1.500 (28,8 Prozent) weniger als ein Jahr davor.

Die Bajaj Mobility-Aktie notierte im Wiener Handel letztlich 0,77 Prozent fester bei 18,24 Euro.

inn/fel

APA