Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Effizienzprogramm 14.01.2026 17:53:00

Bajaj Mobility-Aktie schließlich fester: Job-Kahlschlag bei KTM-Mutter

Bajaj Mobility-Aktie schließlich fester: Job-Kahlschlag bei KTM-Mutter

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte, zwei Drittel davon in Österreich, ab.

Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) Dienstagabend mit. Die Frühwarnmeldungen werden beim AMS eingebracht. Für Betroffene steht eine Stiftung für die Automotive-Branche, die vom Land Oberösterreich und AMS finanziert wird, mit mehr als 300 Plätzen bereit.

Als Grund für den weiteren Stellenabbau bei dem Motorradhersteller nannte Bajaj Mobility die "nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen" sowie die Fokussierung des Produktportfolios. "Die KTM AG setzt im Zuge eines Effizienzprogramms schwierige, aber notwendige Maßnahmen, um nach der Insolvenz der KTM AG Ende 2024 den erfolgreichen Neubeginn aus dem Vorjahr 2025 fortzusetzen", hieß es in der Mitteilung. Ende 2025 habe der Personalstand 3.794 betragen. Die Entscheidung sei wichtig, "um unsere Kosten zu senken, Strukturen zu verschlanken und das Unternehmen damit langfristig stabil aufzustellen", wurde CEO Gottfried Neumeister zitiert.

Eine Führungsebene entfällt komplett

"Wir reduzieren in allen Bereichen an Komplexität", so der Firmenchef weiter. Das betreffe die Modellpalette, die IT und die Organisation der Abteilung, "insbesondere durch die Herausnahme einer Führungsebene". Die Maßnahmen erfolgen "mit Blick auf die konsequente Fokussierung auf das Segment Motorcycles mit den drei Kernmarken KTM, GASGAS und Husqvarna".

Bei der im Zuge der KTM-Insolvenz eingerichteten Stiftung für Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, stehen von den ursprünglich 400 Plätzen noch mehr als 300 zur Verfügung, teilte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Mittwoch mit. Die Umsetzung der vom Unternehmen angekündigten Anpassungen "ist eine schmerzliche Nachricht für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Sicherheitsnetz soll rasch wieder eine Perspektive geben."

Minus 46 Prozent beim Konzernumsatz erwartet

Die Einleitung der "konsequenten Restrukturierung" wurde letztendlich auch mit aktuell veröffentlichten Umsatzzahlen belegt. Bajaj Mobility erwartet für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von gut 1 Mrd. Euro, was einem Minus von 46 Prozent gegenüber 2024 bedeutet. Der Absatz der Motorräder ging "nur" um 28 Prozent auf 209.704 Stück zurück, da im zweiten Halbjahr 2025 der Verkauf deutlich anzog, im Vergleich zum ersten Halbjahr um 60 Prozent. Der Lagerbestand wurde so um mehr als 100.000 Motorräder reduziert. Die vorläufigen Kennzahlen der Bajaj Mobility-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 werden laut Mitteilung des Unternehmens am 29. Jänner 2026 veröffentlicht.

Die Bajaj Mobility-Aktie legte im Wiener Handel letztlich 2,26 Prozent zu auf 16,26 Euro.

ker/jog/hel

APA

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Pierer Mobility-Aktie etwas höher: CEO Neumeister bis Ende 2028 bestätigt
Pierer Mobility-Aktie schließlich tiefer: Firmenname offiziell in Bajaj Mobility geändert
Pierer Mobility-Aktie im Plus: KTM erweitert Vorstand um neuen CCO

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,Racefotos2008 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten