WKN: 82065 / ISIN: AT0000820659

Beendigungsansprüche 06.02.2026 07:45:00

Bajaj Mobility-Aktie: Sozialplan steht nach Kündigungen bei KTM

Bajaj Mobility-Aktie: Sozialplan steht nach Kündigungen bei KTM

Rund drei Wochen nachdem der Motorradkonzern KTM angekündigt hat, rund 500 Beschäftigte zu kündigen, steht der Sozialplan.

Sowohl das Unternehmen als auch die Gewerkschaft GPA bestätigten der APA entsprechende Medienberichte. Die ersten Kündigungen sollen bereits übernächste Woche erfolgen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen laut der Gewerkschaft GPA neben regulären Beendigungsansprüchen zusätzliche finanzielle Leistungen erhalten.

Die Höhe der Zahlungen, die die Beschäftigten erhalten, hänge vom Alter, der Länge der Beschäftigung bei KTM sowie der Anzahl der Kinder ab, berichteten sowohl ORF als "Salzburger Nachrichten" (SN). Im Schnitt werde es um zwei bis drei Monatsgehälter zusätzlich gehen, zitieren die SN Gerstmayer.

Ein besonderes Element des Sozialplans sei die Einrichtung einer Insolvenzstiftung, die gemeinsam mit dem AMS Oberösterreich und dem Land Oberösterreich erarbeitet worden sei, erklärte der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer, in einem Statement gegenüber der APA. Diese biete den Beschäftigten hochwertige Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen "mit dem Ziel, den Übergang in neue Beschäftigungen am Arbeitsmarkt zu erleichtern."

KTM-Chef bedankt sich bei Gewerkschaften

KTM-Vorstandsvorsitzender Gottfried Neumeister bedankte sich in einem schriftlichen Statement bei der GPA. "Gemeinsam mit dem AMS und den Behörden haben sie zudem maßgeblich dazu beigetragen, zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen wie einen Härtefallfonds und eine vom Land Oberösterreich finanzierte Insolvenzstiftung auf den Weg zu bringen."

Mitte Jänner hatte die KTM-Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) angekündigt, rund 500 Stellen - zwei Drittel davon in Österreich - abzubauen. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, hieß es damals. Als Grund für den weiteren Stellenabbau bei dem Motorradhersteller nannte Bajaj Mobility die "nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen" sowie die Fokussierung des Produktportfolios.

APA

Pierer Mobility-Aktie im Plus: KTM erweitert Vorstand um neuen CCO

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 17,78 0,79% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

