KTM Industries Aktie

KTM Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 82065 / ISIN: AT0000820659

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kapitalmaßnahme 27.02.2026 15:59:00

Bajaj Mobility-Aktie tiefer: KTM erhält Refinanzierungskredit

Bajaj Mobility-Aktie tiefer: KTM erhält Refinanzierungskredit

Der Motorradhersteller KTM hat sich bei einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 550 Mio. Euro geholt, teilte die Mutter Bajaj Mobility am Donnerstagabend mit.

Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der a href="/aktien/bajaj_mobility-aktie" target="_blank" rel="noopener">Bajaj Auto International Holdings Mittel gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Mio. Euro von Bajaj Auto bekommen.

Der Kredit bei dem Bankenkonsortium sei unbesichert, habe eine Laufzeit von fünf Jahren und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. Mit Abschluss des Kreditvertrages seien die Refinanzierungsmaßnahmen der KTM abgeschlossen.

Die Bajaj Mobility-Aktie ist in Wien zwischenzeitlich um 0,57 Prozent schwächer auf 17,40 Euro.

bel/hel

APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Bajaj Mobility-Aktie fester: Mutterunternehmen KTM gibt Standort in Munderfing auf
Bajaj Mobility-Aktie gibt ab: Sozialplan steht nach Kündigungen bei KTM
Bajaj Mobility-Aktie letztlich schwächer: Sanierungskurs stärkt Gewinn

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,Racefotos2008 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Nachrichten

Analysen zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 17,14 -2,06% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
18:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen