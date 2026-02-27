KTM Industries Aktie
WKN: 82065 / ISIN: AT0000820659
|Kapitalmaßnahme
|
27.02.2026 15:59:00
Bajaj Mobility-Aktie tiefer: KTM erhält Refinanzierungskredit
Mit dem Darlehen sei die Refinanzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der a href="/aktien/bajaj_mobility-aktie" target="_blank" rel="noopener">Bajaj Auto International Holdings Mittel gesichert. KTM hatte im Zuge der Insolvenz und zur Bedienung der Sanierungsplanquote 450 Mio. Euro von Bajaj Auto bekommen.
Der Kredit bei dem Bankenkonsortium sei unbesichert, habe eine Laufzeit von fünf Jahren und sei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verzinst. Mit Abschluss des Kreditvertrages seien die Refinanzierungsmaßnahmen der KTM abgeschlossen.
Die Bajaj Mobility-Aktie ist in Wien zwischenzeitlich um 0,57 Prozent schwächer auf 17,40 Euro.
bel/helAPA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com,Racefotos2008 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Analysen zu Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
|17,14
|-2,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.