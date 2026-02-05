Bajaj öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bajaj hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 181,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bajaj ein EPS von 157,10 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,00 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 89,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at