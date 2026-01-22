Bajaj präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,82 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at