Bajaj präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 179,11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 140,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bajaj in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 55,18 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 4,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at