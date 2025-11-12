Bajaj: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,09 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj 2,27 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,65 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,34 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at