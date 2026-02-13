Bajaj Steel Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bajaj Steel Industries hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,84 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bajaj Steel Industries 6,50 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Bajaj Steel Industries im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bajaj Steel Industries 1,38 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at