Bajaj Steel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bajaj Steel Industries präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,13 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,56 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,20 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,08 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at