28.05.2026 06:31:29

Bajaj Steel Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bajaj Steel Industries hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,40 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 18,03 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bajaj Steel Industries ein Gewinn pro Aktie von 40,27 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 5,24 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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