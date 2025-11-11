Bajaj Steel Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bajaj Steel Industries äußerte sich am 08.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 10,23 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bajaj Steel Industries 8,46 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 1,75 Milliarden INR gegenüber 1,52 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

