Bajaj Steel Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bajaj Steel Industries gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,70 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 10,23 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,55 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,75 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at