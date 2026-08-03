Bajaj vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bajaj gab am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 243,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 313,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4,19 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 24,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,38 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at