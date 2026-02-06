Bajel Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bajel Projects hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Bajel Projects vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,65 Prozent auf 5,62 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at