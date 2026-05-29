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29.05.2026 06:31:29
Bajel Projects gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bajel Projects hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Bajel Projects hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 INR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bajel Projects in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,08 Milliarden INR im Vergleich zu 8,01 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,75 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Bajel Projects 1,34 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 27,92 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,96 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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