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09.11.2026 06:31:29
Bajel Projects präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bajel Projects hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,53 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bajel Projects ein EPS von 0,310 INR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 5,14 Milliarden INR, gegenüber 6,14 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,25 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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