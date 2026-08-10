10.08.2026 06:31:29

Bajel Projects: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bajel Projects hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,260 INR je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,08 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,67 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at

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