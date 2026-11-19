Baek Kwang Mineral Products äußerte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 114,00 KRW gegenüber 271,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 116,29 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,23 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at