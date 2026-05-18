Baek Kwang Mineral Products legte Quartalsergebnis vor

Baek Kwang Mineral Products lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 358,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Baek Kwang Mineral Products 233,00 KRW je Aktie eingenommen.

Baek Kwang Mineral Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 103,28 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69,56 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at