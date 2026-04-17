UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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17.04.2026 08:36:13

BAK-Studie rechnet mit tieferer Wirtschaftsleitung wegen UBS-Regulierung

Eine von der UBS bei BAK-Economics in Auftrag gegebene Studie hat sich mit den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der vorgeschlagenen Verschärfungen der Eigenmittelanforderungen für die Grossbank befasst. Das würde nicht nur in einem temporären Rückgang, sondern in einer dauerhaft tieferen Wirtschaftsleitung resultieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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