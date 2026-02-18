Baked Games hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Baked Games äußerte sich am 16.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,170 PLN je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 58,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,320 PLN. Im Vorjahr waren -0,040 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Baked Games im vergangenen Geschäftsjahr 0,95 Millionen PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 36,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Baked Games 1,49 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at