Baked Games öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Baked Games hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Baked Games vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,110 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Baked Games mit einem Umsatz von insgesamt 0,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 15,15 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at