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18.11.2026 06:31:28
Baked Games stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Baked Games lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,080 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 0,4 Millionen PLN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Baked Games 0,3 Millionen PLN umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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