Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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12.11.2026 19:45:02
Baker Hughes: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Baker Hughes (NASDAQ:BKR) raised its full-year earnings guidance as data center expansion fueled demand for power generation equipment. For long-term investors, the pivot beyond traditional oilfield services toward industrial power infrastructure creates a broader customer base with long-duration visibility.
Three things management said stand out.
Rapid growth in artificial intelligence workloads is driving demand for on-site power generation. As power grid constraints persist, customers are purchasing gas turbines within the Industrial and Energy Technology (IET) segment to secure reliable electricity.
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Analysen zu Baker Hughes Inc.
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