Spur Aktie

Spur für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDZ6 / ISIN: ZAE000022653

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14.09.2026 14:33:06

Baker Hughes CEO Sees No 'Slowdown' in Energy Projects, Says High Prices Could Spur New Supply: 'Full Steam Ahead'

This article Baker Hughes CEO Sees No 'Slowdown' in Energy Projects, Says High Prices Could Spur New Supply: 'Full Steam Ahead' originally appeared on Benzinga.com

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