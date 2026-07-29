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29.07.2026 06:31:29
Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- hat am 26.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 136,86 ARS. Im Vorjahresviertel hatte Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- 116,51 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9 498,97 Milliarden ARS im Vergleich zu 7 937,69 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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